Ei sunt polițiștii care au dat cea mai mare AMENDĂ de CIRCULAȚIE! Un tanar de 20 de ani din Suceava este "beneficiarul" celei mai mari amenzi de circulație date vreodata in Romania - 20.880 de lei. El s-a ales și cu permisul suspendat pana in anul 2024, pentru nu mai puțin de 16 nereguli la regimul rutier. Un medic EMINENT a fost doborat de COVID! Sancțiunile record in Romania au fost date unui tanar din orașul Siret, pentru 16 nereguli la regimul rutier, in timp ce era urmarit de polițiștii suceveni pentru ca nu a oprit la semnalele lor, conform Ministerului de Interne. Politicianul RAFILA a inceput deja atacurile la ministrul TATARU - "Permisul suspendat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

