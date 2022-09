Ei sunt cei mai urmăriți TikTok-eri din lume! Ei sunt cei mai urmariți TikTok-eri din lume! Platforma cu cea mai rapida creștere, cu peste 2 miliarde de utilizatori, le-a facut cu ochiul multor creatori de conținut dar și multor celebritați care se intrec in filmulețe. Daca la noi cel mai cunoscut și urmarit cont TikTok, Andra Gogan (@andragogan), are peste 9,8 de milioane de urmaritori, la nivel global, cel mai urmarit cont ii aparține lui Khaby Lame, care a trecut de 142 de urmaritori. Italianul cu origini senegaleze (22 ani) a reușit sa faca o avere frumoasa cu postarile sale, pasiune pe care a dezvoltat-o in pandemie. Top 10 conturi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

