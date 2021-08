Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Teleorman au activat miercuri seara Planul rosu de interventie, dupa ce un autoturism a acrosat doua caruțe. Din primele informatii, accidentul s-a soldat cu cel puțin opt victime, dintre care doua au murit. Traficul in zona este blocat. Potrivit autoritatilor, accidentul s-a produs,…

- Un barbat aflat pe motocicleta in traficul din București s-a șicanat cu un alt participant la trafic, pe trotineta. I-a dat casca jos acestuia și l-a izbit de o mașina. Din pacate, barbatul de pe trotineta a murit in urma leziunilor suferite, transmite Antena 3. La data de 4 iulie, in jurul…

- Doi oameni au murit și alți 4 au fost raniți, unul grav, intr-un accident de circulație care a avut loc marți de dimineața pe A1, la km 26, in sensul spre București, informeaza ISU Giurgiu. Accidentul a avut loc puțin inainte de ora 9, cand o autoutilitara a lovit un autoturism staționat pe banda de…

- Astazi e o zi crunta pentru familia Ionelei, mamica moarta in accidentul din Bacau alaturi de cei doi copii ai sai, un baiat de 7 ani și o fetița de trei luni. Aceștia vor fi conduși pe ultimul drum in Suceava.

- Petre Dumitrache, in varsta de 40 de ani, a ajuns in stare grava la spital dupa ce barca pescareasca pe care o conducea a fost zdrobita de o alta ambarcațiune.Barbatul a fost internat de urgența la terapie intensiva și a avut nevoie sa i se amputeze piciorul. In ciuda eforturilor depuse de medici pentru…

- Soferul bulgar care a provocat, luni, accidentul soldat cu cinci morti, pe DN 6, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, informeaza, joi, IPJ Teleorman. "Soferul de cetatenie bulgara care a provocat accidentul soldat cu decesul mai multor persoane, in data de 5 iulie, de pe DN 6, in urma prezentarii…

- Accidentul s-a produs in localitatea Senddsin județul Galați.Potrivit ISU Galați, un mal de pamant s-a surpat, iar un muncitor de 33 de ani a fost strivit, fiind declarat decesul acestuia, in ciuda eforturilor pompierilor de a-l salva. Sursa: Romania24 Un barbat de 33 de ani și-a pierdut viața, sambata…