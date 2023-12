Stiri pe aceeasi tema

- O leguma folosita des de romani și-a triplat prețul in acest an. Romanii sunt dezamagiți de banii pe care sunt nevoiți sa-i scoata din buzunar pentru a plati diverse alimente. Iata cat costa acum aceasta leguma!

- Pe piața din Romania se resimte o criza semnificativa, afectand una dintre cele mai consumate legume, ce este adaugata la aproape orice fel de mancare. Seceta a lasat urme adanci in culturile de ceapa, determinand o creștere drastica a prețurilor. Un kilogram al acestei legume costa acum, de pana la…

- Este criza pe piața din Romania! Una dintre cele mai consumate legume, care se pune la aproape orice fel de mancare, a ajuns sa aiba un preț extrem de mare, dupa ce seceta a afectat culturile. Un kilogram costa acum in magazine și la tarabe chiar și de trei ori mai mult decat anul trecut. […] The post…

- Douazeci de deținuți sunt acuzați ca au introdus și vandut in interiorul unei inchisori droguri. Stupefiantele erau aruncate peste gardul inchisorii sau ascunse in haine sau mancare. Prețul heroinei și cocainei era stabilit in pachete de țigari.

- Pentru proiectare și execuție sunt disponibili 323 de milioane de lei, iar sursa de finantare va fi asigurata din fonduri nerambursabile. Firmele interesate pot depune oferte pana in 12 decembrie.

- Prețul vilelor in Cluj-Napoca este mare și multa lume se intreaba, pe buna dreptate, ”De unde are cineva 600.000 de euro pentru o casa?””Asa cum spune si titlul, oare cei care isi permit sa cumpare case la 400-500-600$+ mii in CLUJ ce meserii au sau cu ce se ocupa si ce venituri anuale au?”, este intrebarea…

- Medicamentele s-au scumpit in ultimele doua luni, astfel ca in unele cazuri prețurile s-au triplat. Este vorba in special de medicamente compensate eliberate cu rețeta. Farmaciștii din Giurgiu spun ca scumpirile sunt mari și au venit intr-un timp atat de scurt, incat unii pacienți nu iși mai iau o parte…