Egis, firma lui Clotilde Armand, încasează degeaba o sumă colosală de la statul român în fiecare lună, pentru supervizarea unor lucrări inexistente Dupa ce am platit americanilor de la Bechtel aproximativ 1,2 miliarde de euro pentru doar 52 de km de autostrada finalizați, autostrazile se lasa așteptate in Romania, ele fiind facute doar pe hartie, cu toate ca in programul de guvernare al fiecarui guvern instalat construcția lor este prioritara. Pe langa faptul ca in Romania kilometrul de autostrada este printre cele mai scumpe din lume, majoritatea banilor se duc firmelor de consultanța. Un astfel de exemplu , ati dedus desigur, il reprezinta autostrada Transilvania, pentru care Compania Naționala de Drumuri a platit consultanța de peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Contractul cu firma de consultanța va fi valabil pana cand autostrada Transilvania va fi gata și juriștii CNAIR (Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere) nu au gasit soluția sa-l rezilieze, odata cu cel cu Bechtel. Dupa ce am platit americanilor de la Bechtel aproximativ 1,2 miliarde…

- Incepand cu data de 1 iunie 2020, datorita rezultatelor bune obtinute si a trendului descendent, Romania intra in faza a doua a masurilor de relaxare. Deputatul Cristian Buican sustine ca este meritul majoritații covarșitoare a romanilor care a respectat regulile de conduita sanitara si le multumeste…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri la Realitatea Plus ca Romania a pierdut la Curtea Internaționala de Arbitraj de la Paris un proces cu un contructor care a dat statul in judecata pentru un tronson al autostrazii Lugoj-Deva:„Aproximativ 50 de milioane de euro trebuie sa…

- CNAIR vrea sa traseze marcaje pe autostrazi, astfel incat mașinile sa pastreze o distanța de 100 de metri una de alta, potrivit Antena 3. Masura vine in condițiile in care de la 15 mai restricțiile de deplasare ar urma sa se relaxeze. Asta in condițiile in care fiind vorba de un drum…

- Compania Nationala de Drumuri aloca din nou o gramada de bani pentru un lot de autostrada extrem de disputat, din zona Banatului, care a ridiciat mari probleme, dar pe care in prezent se circula. Suma de 1,65 de milioane de lei va fi data de CNAIR pentru realizarea unui nou studiu pentru lotul 3 din…

- Numarul polițelor obligatorii deasigurare a locuințelor au crescut in luna martie fața de ultimaluna a anului trecut, arata datele PAID. Trei sferturi din acesteasunt incheiate in mediul urban iar ca zone ale țarii,Transilvania conduce detașat la numarul de polițe obligatorii deasigurare pentru locuințe.…

- In aceasta perioada in care spitalele din Romania duc lipsa de echipament de protecție impotriva noului coronavirus, Catalin Botezatu a prins un contract fabulos cu statul. Firma Viggo Fashion Internațional, pe care designerul roman o administreaza impreuna cu Ionuț Marin Marius, a caștigat o licitație…

- ​​Statul va utiliza fonduri europene totale de 300 de milioane de euro pentru finanțarea masurilor de sprijin pentru lucratorii care vor fi trimiși în șomaj tehnic de diverse companii ca urmare a scaderii activitații economice din România, în contextul pandemiei de coronavirus COVID-19.…