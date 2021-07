Egiptul va ridica sechestrul asupra navei Ever Given care a blocat Canalul Suez

Stiri pe aceeasi tema

- Vaporul eșuat in Canalul Suez t imp de șase zile in luna martie va putea parasi miercuri, 7 iulie, Canalul Suez, dupa ce proprietarii și asiguratorii vasului au anunțat ca au ajuns la un acord cu autoritațile egiptene, informeaza The Guardian . Autoritatea Canalului Suez (SCA) a reținut nava și echipajul…

- Proprietarii Ever Given au ajuns la un acord de principiu cu Autoritatea Canalului Suez (ACS) pentru eliberarea vasului de transport marfa, au transmis asiguratorii navei. Masiva nava a provocat o criza in transportul maritim de marfa la sfirșitul lunii martie, cind s-a blocat in Canalul Suez, blocind…

- Nava Ever Given nu mai blocheaza Canalul Suez de luni de zile dar criza este departe de a se fi încheiat pentru companiile care sunt forțate sa treaca printr-o batalie juridica de durata în speranța ca își vor recupera produse în valoare de sute de milioane de dolari blocate…

- Autoritatea Canalului Suez (SCA) si-a redus la 550 milioane de dolari valoarea despagubirilor pe care le solicita de la proprietarul japonez al navei ''Ever Given'', care in luna martie a blocat timp de sase zile Canalul Suez, informeaza AFP. La finele lunii martie, nava ''Ever Given", cu…

- Autoritatea Canalului Suez si-a redus, la 550 milioane de dolari, valoarea despagubirilor pe care le solicita de la proprietarul japonez al navei ''Ever Given'', care in luna martie a blocat timp de sase zile Canalul Suez, informeaza AFP.

- Egiptul a decis sa reduca semnificativ valoarea despagubirilor cerute de la proprietarul japonez al navei ''Ever Given'', care in luna martie a blocat timp de sase zile Canalul Suez, provocand pierderi enorme. Autoritatea Canalului Suez (SCA) cere 550 de milioane de dolari, dupa ce inițial stabilise…

- Nava Ever Given, care a esuat si a blocat Canalul Suez , nu are voie sa plece pana cand proprietarii nu platesc compensatii de pana la un miliard de dolari, informeaza Business Insider . Autoritațile egiptene au spus ca nu vor elibera nava Ever Given, care a ramas blocata in Canalul Suez timp de aproape…