- Ministrul egiptean al Petrolului si resurselor minerale, Tarek El-Molla, a declarat ca 35 de noi sonde de gaze naturale vor fi forate in perioada 2024-2025, cu investitii de peste 1,5 miliarde de dolari, pentru a creste ratele de productie si rezervele, scrie publicatia Egypt Today.Forajul a 10 sonde…

- Romania iși asigura peste 40% din consumul de electricitate din surse eoliene, marți la pranz, in contextul in care Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vant puternic valabil in Muntenia, sud-vestul Moldovei și pe litoral.

- Summitul BRICS din Africa de Sud s-a incheiat cu un anunț surpriza, primirea in ianuarie anul viitor a inca șase noi membri. Astfel, Braziliei, Rusiei, Indiei, Chinei și Africii de Sud li se alatura Iranul, Argentina, Egiptul, Etiopia, Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite. ”Pertinența BRICS este…

- Ministrul austriac al Energiei, Leonore Gewessler, are un mesaj pentru traderii de gaze naturale: nu mizati pe faptul ca gazele naturale rusesti vor continua sa ajunga in Uniunea Europeana via Ucraina, transmite Bloomberg.

- Adrian-Ioan Veștea, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, și Sebastian Burduja, ministrul Energiei, au aprobat, prin ordin comun, alocarea sumei de 1.307.355.841,41 de lei pentru realizarea a 114 sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a…

- Consumul fraudulos de gaz și curent electric nu este o noutate, inclusiv in Maramureș fiind semnalate astfel de cazuri. Anul trecut au fost identificate de inspecția energetica, structura specializata din cadrul Delgaz Grid un numar de 1.090 de cazuri de consum fraudulos, 580 dintre acestea fiind la…