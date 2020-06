Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum a menționat Secretarul General al Alianței, Jens Stoltenberg, in aceasta seara, autoritațile militare ar trebui sa afle ce s-a intamplat cu adevarat. Alianța a confirmat incidentul din noaptea trecuta, intre fregatele Turciei și Franței, de pe coasta Libiei și a solicitat o ancheta militara…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au convenit ”sa-si continue cooperarea stransa” in Libia, intr-o discutie la telefon, a anuntat presedintia turca, relateaza AFP potrivit news.ro.”Cei doi lideri au convenit sa-si continue cooperarea stransa in vederea…

- Egiptul continua sa mizeze pe cel mai puternic om din estul Libiei, in pofida unor ingrijoratoare infrangeri militare suferite de catre maresulul Khalifa Haftar, si incearca sa promoveze un armistitiu intre cele doua puteri rivale aflate in razboi civil, insa Cairo ar putea sa-si schimbe planurile,…

- Moscova susține “inițiativa Cairo” pentru incetarea focului in Libia, a declarat trimisul special al președintelui Federației Ruse pentru Orientul Mijlociu și pentru țarile africane, ministrul adjunct de externe, Mikhail Bogdanov . "Ne așteptam la aceasta inițiativa, știam ca este pregatita. Acum, dupa…

- Fortele conduse de maresalul Khalifa Haftar au anuntat marti ca s-au retras din mai multe zone disputate ale capitalei Libiei, Tripoli, la o zi dupa ce au pierdut controlul asupra unei baze militare importante, transmit Reuters si dpa. Ahmed al-Mesmari, purtator de cuvant al Armatei Nationale Libiene…

- Un bombardament puternic a avut loc duminica la Tripoli, in conditiile in care fortele generalului Khalifa Haftar, stabilite in estul tarii, incearca sa cucereasca noi teritorii in suburbiile sudice ale capitalei, dupa ce recent au pierdut teren in jurul orasului, transmite Reuters potrivit news.ro.La…

- Turcia a anuntat duminica ca va considera fortele maresalului libian Khalifa Haftar "tinte legitime" daca atacurile lor asupra intereselor sale si a misiunilor sale diplomatice in Libia continua, informeaza Reuters si AFP. "Subliniem ca daca misiunile si interesele noastre sunt vizate…

- Grupul insurgent condus de maresalul Khalifa Haftar a lansat marti zeci de rachete spre capitala Libiei, Tripoli, ca riposta la pierderea controlului asupra a doua orase strategice, informeaza cotidianul Le Figaro.Zeci de rachete au cazut marti in orasul Tripoli, intr-un atac atribuit insurgentilor…