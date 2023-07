Egiptul începe execuția a 8 noi proiecte evaluate la 5 miliarde de dolari pentru a extinde sectorul petrolier Egiptul executa opt noi proiecte in valoare de peste 5 miliarde de dolari, ca parte a strategiei sale de modernizare a sectorului petrolier al țarii, cu un accent cheie pe extinderea rafinarii și a producției, anunța arabnews.com. Ministerul egiptean al Petrolului și Resurselor Minerale a mai dezvaluit ca accelereaza lucrarile de implementare a unor noi proiecte de rafinare, cu un cost total de investiție estimat la 7,5 miliarde de dolari, potrivit unui comunicat. CITESTE SI Ungaria sta bine la capitolul aprovizionarii cu energie 03:55 9 Un ofițer de poliție iși baga in inchisoare fiul in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

