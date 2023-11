Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca Romania si alte tari depun un efort comun pentru a-i ajuta pe cetatenii din Fasia Gaza cu dubla cetatenie, printre care si romani, sa paraseasca aceasta zona. „Sunt 3000 de cetateni cu dubla cetatenie in Fasia Gaza, ati vazut apelurile, sa fie directionati…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat, sambata, despre cetatenii romani din Fasia Gaza si a explicat ca se cauta in continuare solutii.”Azi noapte, in jur de ora 2.00, eram in comunicare cu doamna ministru de Externe. Este un efort comun al mai multor tari”, a afirmat premierul.Potrivit acestuia,…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, luni, ca autoritațile israeliene au informat cu privire la decesul a inca unei persoane cu dubla cetațenie, israeliana și romana, cu domiciliul in Israel. In continuarea precizarilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe in contextul situației de…

- Detalii importante despre unul dintre romanii dați disparuți de mai bine de doua saptamani, de cand a inceput razboiul in Israel. Mai exact, barbatul cu dubla cetațenie este ținut ostatic de gruparea Hamas, in Fașia Gaza, a anunțat sambata seara Ministerului de Externe. Un roman din Israel este ținut…

- Autoritatile israeliene au informat cu privire la disparitia a inca unei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Israel, informeaza Ministerul de Externe.Pana in prezent, patru persoane cu cetatenie israeliano-romana au murit si doua sunt disparute. ”In continuarea…

- Ministerul Afacerilor Externe confirma sambata decesul, in contextul situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, a inca doua persoane cu dubla cetatenie israeliano-romana, cu domiciliul in Israel, informeaza AGERPRES . ”Ministerul Afacerilor Externe confirma cu regret decesul, in contextul…

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat sambata, 14 octombrie, intr-un comunicat de presa, decesul a inca doua persoane cu dubla cetațenie, israeliano-romana, care aveau domiciliul in Israel."Ministerul Afacerilor Externe confirma cu regret decesul, in contextul situației de securitate din Statul…

- Ministerul Afacerilor Externe confirma sambata decesul a inca doua persoane cu dubla cetatenie, israeliano-romana, cu domiciliul in Israel. De asemenea, Ambasada Romaniei la Tel Aviv este in dialog cu autoritatile israeliene pentru verificarea informatiilor cu privire la disparitia unei persoane cu…