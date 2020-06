Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, a avertizat sambata ca inaintarea fortelor Guvernului de uniune nationala (GNA), sprijinite de Ankara, spre orasul strategic Sirte, in Libia, ar putea conduce la o interventie directa a Egiptului, pe fondul tensiunilor cu Turcia, noteaza AFP. Cu sustinerea…

- Dupa cum a menționat Secretarul General al Alianței, Jens Stoltenberg, in aceasta seara, autoritațile militare ar trebui sa afle ce s-a intamplat cu adevarat. Alianța a confirmat incidentul din noaptea trecuta, intre fregatele Turciei și Franței, de pe coasta Libiei și a solicitat o ancheta militara…

- Turcia a respins vehement marti criticile "inacceptabile" ale Frantei legate de sprijinul sau armat pentru guvernul libian de la Tripoli, acuzand Parisul ca se pune "obstacol in calea pacii" prin sustinerea taberei adverse, scrie AFP. In Libia, Ankara sustine in Libia Guvernul de uniune…

- Moscova susține “inițiativa Cairo” pentru incetarea focului in Libia, a declarat trimisul special al președintelui Federației Ruse pentru Orientul Mijlociu și pentru țarile africane, ministrul adjunct de externe, Mikhail Bogdanov . "Ne așteptam la aceasta inițiativa, știam ca este pregatita. Acum, dupa…

- Situația din Libia "preocupa mult " Franța, care se teme ca Rusia și Turcia, care susține fiecare o tabara rivala, ar putea ajunge la o înțelegere "în condițiile lor" în detrimentul stabilitații Libiei, a afirmat miercuri președinția franceza, citata de AFP."Criza…

- Un bombardament puternic a avut loc duminica la Tripoli, in conditiile in care fortele generalului Khalifa Haftar, stabilite in estul tarii, incearca sa cucereasca noi teritorii in suburbiile sudice ale capitalei, dupa ce recent au pierdut teren in jurul orasului, transmite Reuters potrivit news.ro.La…

- Turcia a anuntat duminica ca va considera fortele maresalului libian Khalifa Haftar "tinte legitime" daca atacurile lor asupra intereselor sale si a misiunilor sale diplomatice in Libia continua, informeaza Reuters si AFP preluate de agerpres. "Subliniem ca daca misiunile si interesele noastre sunt…

