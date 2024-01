Egiptul a început să renoveze piramidele Un proiect de restaurare care vizeaza acoperirea uneia dintre cele mai emblematice piramide din Egipt cu o placa de granit a produs reacții mixte in randul experților in domeniul patrimoniului și pe internet. Mostafa Waziri, șeful Consiliului Suprem al Antichitaților din Egipt, a postat pe 25 ianuarie pe Facebook un videoclip in care anunța proiectul, care pare sa fie deja in curs de desfașurare, scrie Business Insider. Inregistrarea il arata pe Waziri in fața Piramidei Menkaure, cea mai mica dintre celebrele structuri de la periferia orașului Giza, Cairo. Estimata a fi fost construita in urma… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SUA intentioneaza sa amplaseze arme nucleare in Marea Britanie pentru prima data in ultimii 15 ani, pe fondul unei amenintari tot mai mari din partea Rusiei. Ogive de trei ori mai puternice decat bomba de la Hiroshima ar urma sa fie amplasate la baza Royal Air Force (RAF) Lakenheath din Suffolk, conform…

- SUA intentioneaza sa amplaseze arme nucleare in Marea Britanie pentru prima data in ultimii 15 ani, pe fondul unei amenintari tot mai mari din partea Rusiei. Focoase de trei ori mai puternice decat bomba de la Hiroshima ar urma sa fie amplasate la baza Royal Air Force Lakenheath din Suffolk, relateaza…

- Donald Trump a negat afirmatiile facute de regizorul Chris Columbus, potrivit carora ar fi recurs la "intimidare" pentru a fi inclus intr-o scena din "Singur Acasa 2: Pierdut in New York", scrie The Guardian .Intr-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social, Trump a prezentat situația exact…

- O delegatie Hamas este asteptata vineri la Cairo pentru a discuta despre un proiect egiptean de incetare a focului care ar pune capat razboiului din Gaza, a declarat un oficial Hamas. Planul in trei pasi prevede un armistitiu reinnoibil, eliberarea esalonata a ostaticilor si prizonierilor palestinieni…

- Armata israeliana a anunțat ca a efectuat lovituri impotriva țintelor Hezbollah din sudul Libanului, ca raspuns la tirurile de rachete asupra nordului Israelului, lansate miercuri seara. Tot ieri, 20 decembrie, liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a vizitat Egiptul pentru discuții cu oficialii egipteni despre…

- Singurul proiect acreditat din Occident privind construirea reactoarelor modulare mici este mort, titreaza ziarul britanic The Telegraph, amintind de eșecul din Idaho (SUA) al dezvoltatorului nuclear american NuScale Power. Conceptul arata excelent pe hartie, insa au aparut intrebari serioase cu privire…

- Israelul și Hamas au ajuns marți la un acord privind un armistițiu de patru zile care sa permita eliberarea a cel puțin 50 de ostatici deținuți in Fașia Gaza. Acordul a fost salutat de președintele american Joe Biden in timp ce guvernul israelian a precizat ca va continua razboiul „pentru a-i aduce…

- Persoanele vaccinate anti-Covid si antigripal in acelasi timp sunt mai bine protejate, sugereaza un nou studiu, potrivit The Guardian, potrivit news.ro.Studiul, prezentat in cadrul unei conferinte anuale Vaccines Summit din Boston, a implicat doua grupuri de lucratori din domeniul sanatatii din Massachusetts.Primul…