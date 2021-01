Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta din Egipt au realizat o descoperire arheologica semnificativa in necropola Saqqara, situata la sud de Cairo, printre obiectele aduse la lumina numarandu-se 54 de sarcofage din lemn, multe dintre acestea datand din urma cu 3.000 de ani, din timpul Noului Regat, informeaza duminica…

- Noi comori arheologice, intre care un templu funerar datand de mai mult de 2.500 de ani, au fost descoperite in necropola Saqqara, situata la sud de Cairo, au anuntat sambata autoritatile egiptene, scrie AFP preluat de news.ro Vezi și: Autoritatile din Norvegia, in ALERTA: Vaccinul anti-COVID,…

- Noi comori arheologice, intre care un templu funerar datand de mai mult de 2.500 de ani, au fost descoperite in necropola Saqqara, situata la sud de Cairo, au anuntat sambata autoritatile egiptene, scrie AFP. Potrivit Ministerului Turismului si Antichitatilor, aceste "descoperiri majore" facute…

- Un inventator din Egipt, tara care se confrunta in prezent cu un al doilea val de infectari cu noul coronavirus, testeaza, in cadrul unui spital privat la nord de Cairo, un robot actionat de la distanta care recolteaza analize pentru COVID-19. Acesta verifica temperatura pacientilor si ii atentioneaza…

- Autoritatile egiptene au anuntat sambata ca au descoperit 100 de sarcofage vechi de peste 2.000 de ani, in stare perfecta, in necropola Saqqara din sudul orasului Cairo, cea mai mare "comoara" scoasa la lumina in tara de la inceputul anului, scrie AFP.

- Autoritatile egiptene au anuntat sambata ca au descoperit 100 de sarcofage vechi de peste 2.000 de ani, in stare perfecta, in necropola Saqqara din sudul orasului Cairo, cea mai mare "comoara" scoasa la lumina in tara de la inceputul anului, scrie AFP. Sicrie de lemn sigilate, dezvaluite in…

- Arheologii egipteni au dezgropat alte 80 de sicrie vechi in vasta necropola Saqqara, la sud de Cairo. Ministerul Turismului și Antichitaților a transmis, intr-o declarație, ca arheologii au gasit colecția de sarcofage colorate și sigilate ingropate in urma cu mai bine de 2.500 de ani in necropola Saqqara.…

- Arheologii egipteni au dezgropat alte 80 de sicrie vechi in vasta necropola Saqqara, la sud de Cairo, scrie descopera.ro. Potrivit unei informari a autoritaților locale, este vorba de sarcofage sigilate, ingropate in urma cu mai bine de 2.500 de ani. Arheologiiau gasit, de asemenea, statui din lemn…