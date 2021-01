Stiri pe aceeasi tema

- O femeie patiser din Egipt a fost arestata de forțele de securitate, dupa ce a furnizat briose ”indecente”, cu decor in forma de organ genital masculin, la o petrecere privata data de un club sportiv dintr-un cartier instarit al orasului Cairo, informeaza The Guardian, citat de News.ro . Conform presei…

- TikTok anunța schimbari „revoluționare” in privința utilizatorilor copii sau adolescenți, in incercarea de a preveni manipularea și abuzarea acestora de catre adulți, a anunțat compania, citata de The Guardian.

- Procurorii Parchetului Judecatoriei Sectorului 4 au inceput urmarirea penala in rem pentru incitare la ura sau discriminare in cazul discutiilor lui Alexandru Cumpanasu cu tinerii care il urmaresc TikTok ”Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti a fost inregistrat la data…

- Prestigioasa publicație britanica The Guardian amintește de cazul navei cu peste 14.000 de oi la bord scufundata anul trecut, la sfarșitul lunii noiembrie, in Portul Midia, in contextul in care, in curand, ar trebui sa fie publicate rezultatele anchetei. ”Romania a fost acuzata ca mușamalizeaza cazul”,…