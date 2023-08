Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de sambata, 26 august, in județul Braila, a fost declanșat Planul Roșu de Intervenție in urma unui accident rutier. Un autocar cu peste 70 de pasageri a fost implicat in aceasta situație nefericita, soldata cu ranirea a peste 20 de persoane. Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul…

- Accidentul de circulație cu victime multiple incarcerate, petrecut in urma cu doua zile in Capușu Mare, a avut ca și consecința aducerea la UPU a SCJU Cluj-Napoca a patru persoane in stare grava.

- Patru persoane au fost ranite, una fiind in stare foarte grava, in urma unui incendiu izbucnit la un depozit de carburant si material lemnos al unei firme din localitatea Eremitu, din judetul Mures.Incendiul se manifesta pe o suprafata de circa 4000mp, cu degajari mari de fum. In sprijinul pompierilor…

- Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit, sambata, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma (autospeciala echipata cu modul pentru descarcerare și deblocare), o ambulanța SMURD tip C1 (terapie intensiva mobila) și echipaje specializate, pentru asigurarea masurilor PSI, evaluarea victimelor,…

- Doua persoane au fost ranite azi noapte, intr-un accident petrecut pe DN 56 A, pe raza localitații Vanju Mare, județul Mehedinți. Doua echipaje de pompieri din cadrul Stației Vanju Mare au intervenit cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD.La sosirea pompierilor ,…

- In cursul zilelor de luni si marti, 17 persoane, dintre care zece copii, care au participat duminica, 9 iulie, la un botez organizat la caminul cultural din Ragla, au ajuns la spital cu simptome de toxiinfectie alimentara , iar marti seara a fost nevoie de interventia echipajelor medicale pentru alte…

- A murit barbatul care s-a electrocutat duminica in Depoul Dej Triaj, acesta pierzand lupta pentru viața la Clinica de Mari Arși a Spitalului Județean din Timișoara. Dupa producerea incidentului, barbatul a fost transportat cu un elicopter SMURD de la Dej la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din Cluj,…