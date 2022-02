Eficiența măștilor de protecție. Cum recunoști calitatea acestora? Daca iți dorești sa achiziționezi maști de protecție eficiente in contextul Covid-19, insa ai nevoie de garanția calitații oferite, aflam astazi cum poți recunoaște un produs acreditat. Ca orice alt produs medical comercializat in Romania, masca de protecție trebuie sa prezinte elemente conforme cu anumite standarde in vigoare. Iata despre ce este vorba: Masca de protecție trebuie sa respecte standardul ISO 13485 Comanzi online masca FFP2 sau FFP3? Citește cu atenție informațiile descoperite in pagina produsului respectiv, pentru a avea garanția producatorului privind respectarea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

