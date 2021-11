Efectele pandemiei: Peste 25.000 de tone de deşeuri de plastic au ajuns în oceanele lumii O cantitate de 25 000 de tone de deșeuri produse in pandemie au ajuns in oceanele lumii. Pandemia de coronavirus a dus la o crestere importanta a deseurilor de plastic la nivel mondial, potrivit unui studiu realizat de cercetatorii de la Academia Chineza de Stiinte, relateaza dpa. “Deseurile de plastic dauneaza vietii marine si au devenit o preocupare majora legata de mediu la nivel mondial”, au subliniat oamenii de stiinta. In jur de 8,4 milioane de tone de deseuri de plastic au fost generate pana in luna august in 193 de tari, potrivit studiului publicat luni in revista stiintifica Proceedings… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința de la Oxford au identificat o gena specifica care dubleaza riscul de insuficiența respiratorie cauzata de Covid-19. Aceasta gena recent descoperita ar putea explica de ce unele grupuri etnice sunt mai predispuse decat altele la forme grave ale bolii, scrie Bloomberg, citata de Mediafax.…

- Un antidepresiv ieftin folosit pentru tratarea tulburarii obsesiv-comulsive ajuta la scaderea probabilitatii ca pacientii cu COVID-19 cu risc ridicat sa necesite spitalizare sau observatie medicala prelungita, sugereaza un studiu clinic amplu publicat in The Lancet, conform Business Insider. Medicamentul,…

- Cercetatorii americani au conceput un medicament capabil sa inhibe o proteina care joaca un rol important in evoluția maladiei Parkinson. Noul medicament poate sa incetineasca evoluția bolii. Rezultatele studiului au aparut in revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Cercetarile au evidențiat…

- US Secretary of Defence Lloyd J. Austin III will visit Romania next week, informs the Romanian Embassy to the United States of America. According to a message posted on the diplomatic mission's Facebook page, the visit is part of a tour that includes visits to Georgia and Ukraine, before attending…

- In trecutul indepartat, pe suprafața planetei Marte existau lacuri, riuri și poate chiar un ocean imens, care ocupa cea mai mare parte a emisferei sale nordice. Un grup internațional de oameni de știința a prezentat o noua ipoteza a dispariției apei pe Marte. Experții au publicat ipotezele corespunzatoare…

- Pandemia de COVID-19 a fost insotita de o scadere semnificativa a indicilor de natalitate in tarile dezvoltate, mai ales in sudul Europei: Italia (-9,1 %), Spania (-8,4 %) si Portugalia (-6,6 %), relateaza marti EFE. Aceasta este principala concluzie a unui studiu realizat de Universitatea Bocconi…

- Pandemia de COVID-19 a fost insotita de o scadere semnificativa a indicilor de natalitate in tarile dezvoltate, precum Italia, Spania sau Portugalia. Aceasta este principala concluzie a unui studiu realizat de Universitatea Bocconi din Italia si publicat de revista Proceedings of the National Academy…

- Cercetatorii arctici din Danemarca au anunțat ca au descoperit accidental ceea ce cred ca este cea mai nordica insula a lumii situata in largul coastei Groenlandei, scrie Euronews. Oamenii de știința de la Universitatea din Copenhaga au crezut inițial ca au ajuns la Oodaaq, o insula descoperita de o…