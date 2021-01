Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu al agenției naționale de statistica Istat arata ca aproape 73.000 de afaceri din Italia s-au inchis pe fondul pandemiei de coronavirus, relateaza ziare.com.RaportulIstat precizeaza ca cifra data publicitații reprezinta aproximativ 7% dintotalul de un milion de afaceri cuprinse in studiul care…

- UPDATE ora 12:20 – Guvernul isi va focaliza atentia in perioada urmatoare pe prioritatile legate de gestionarea pandemiei COVID-19 si punerea in aplicare a strategiei de vaccinare, a declarat prim-ministrul interimar Nicolae Ciuca, marti, la Palatul Victoria. El a adaugat ca Executivul va continua masurile…

- Rata mortalitații generale in Anglia, intre lunile aprilie și iunie anul acesta, este de aproape doua ori mai mare in regiunile sarace decat in regiunile mai instarite, arata o analiza BBC . Jurnaliștii BBC au realizat un reportaj video in care voluntari care duc alimente celor mai loviți de pandemie…

- In timpul pandemiei, cand școlile sunt inchise și mulți oameni stau acasa, un loc in care abuzurile pot avea loc departe de ochii lumii, o linie telefonica pentru victimele violenței de gen le ofera un sprijin vital femeilor din Kenya. Consilierii primesc apeluri 24 de ore pe zi, iar numarul celor care…

- Japonia se confrunta cu o problema extrem de grava printre cetațeni. Numarul de sinucideri a crescut in octombrie pentru a patra luna la rand, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani. Activiștii antisuicid sunt de parere ca acest lucru este cauzat de impactul economic al pandemiei de…

- Navele de croaziera se reinventeaza in timpul pandemiei. O companie vrea sa mute biroul de la munca pe vasul de croaziera și cere pe o cabina intre 25.000 de dolari si 50.000 de dolari. Peste 2.000 de oameni ar putea lucra pe vapor, informeaza Mediafax.

- Pandemia ne-a saracit și ne-a aruncat in stari de depresie și anxietate. Asta arata o cercetare privind influența pandemiei de coronavirus asupra gospodariilor realizata de Biroul Național de Statistica in perioada aprilie - iunie.