In perioada starii de urgența, la liniile telefonice gratuite puse la dispoziție de catre Departamentul pentru Situații de Urgența, in parteneriat cu Asociația Proacta EDU, au fost inregistrate 1.600 de apeluri, cu 11.000 de minute de convorbire, transmite Agerpres. "Top trei pentru care am fost sunați: in primul rand atacurile de panica, apoi situații de

