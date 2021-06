Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a creat o cerere mare pentru calatorii si bani nefolositi in buzunarele celor instariti, rezultatul fiind concretizat intr-o crestere a achizitiilor de avioane private, informeaza Bloomberg, noteaza Agerpres. Cumparatorii au cumparat atat de multe avioane second-hand incat…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, ca s-a aprobat in ședința de Guvern Hotararea CNSU nr. 36 din 02.06. 2021 privind prelungirea programului restaurantelor. „La propunerea CNSU, a fost aprobat in ședința de Guvern ca evenimentele private, de tipul nunților, botezurilor etc. sa poata fi desfașurate…

- Efectele economice ale pandemiei de coronavirus continua sa se resimta la nivel global – dupa ce acum un an consumatorii erau cei care cumparau de panica, acum, companiile incearca sa iși faca stocuri, in cadrul unei penurii generale de... orice, relateaza Bloomberg.

- Deși cazurile de Covid-19 au scazut in India, rata de pozitivare ramane in continuare mare, avertizeaza reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații, potrivit Reuters . Soumya Swaminathan, unul dintre experții OMS, a subliniat ca rata de pozitivare este „ingrijorator de ridicata” in India, la nivel…

- Pandemia nu i-a impiedicat pe credinciosi, in special portughezi, sa umple pana la refuz sanctuarul de la Fatima, unde s-au incheiat joi cele doua zile ale pelerinajului traditional anual. Sanctuarul a avut o capacitate limitata la 7.500 de persoane, pentru a respecta masurile de securitate anti-COVID-19,…

- Cel putin sase persoane au fost ucise, duminica, intr-un incident armat produs in statul american Colorado, afirma surse din cadrul politiei citate de agentia Associated Press. Un individ a deschis focul intr-o parcare de autorulote situata la periferia estica a orasului Colorado Springs. Atacul a vizat…

- Pandemia de coronavirus a afectat foarte tare copiii care traiesc in mediul rural, se arata intr-un studiu realizat de World Vision Romania. Fiindca parinții nu reușesc sa cumpere alimentele necesare, cei mici sunt nevoiți sa manance mai puțin, mai rar și consume alimente mai ieftine. Cercetarea arata…

- Consiliul Europei trage un semnal de alarma cu privire la ''agravarea'' traficului de fiinte umane provocata de pandemia de COVID-19, facand apel la statele europene ''sa intareasca preventia acestui flagel'', informeaza AFP. ''Pandemia (...) are repercusiuni…