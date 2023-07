Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de gospodarii au fost inundate și 42 de persoane au fost evacuate, in judetul Hunedoara, noaptea trecuta, in urma inundațiilor cauzate de aversele torențiale care au produs viituri puternice in satele Rișculița, Rișca și Baldovin, din comuna Baia de Criș. Salvatorii intervin in continuare…

- Pompierii au fost solicitația sa intervina dupa ce mai multe gospodarii au fost inundate sambata dupa-amiaza, in urma ploilor insemnate cantitativ, in județul Hunedoara. In plus, mai multe drumuri au fost afectate de aluviuni. Astfel, au fost semnalate curți inundate in localitațile Cernișoara Florese…

- Codul portocaliu de vijelie și-a facut simțita prezența in noaptea de vineri spre sambata, in vestul țarii, cu rafale puternice de vant și ploi torențiale. Astfel, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru: degajarea unui copac cazut pe șosea, in municipiul Arad, Bulevardul Dragalina;…

- Pompierii gorjeni au fost solicitati si au intervenit, pana marti dimineata, in 12 situatii in urma ploilor abundente cazute in cursul noptii, fiind vorba despre evacuarea apei din mai multe gospodarii si degajarea a doi copaci cazuti pe carosabil.

- Ploile puternice au facut ravagii in vestul țarii. In Cluj, mai mulți copaci s-au prabușit din cauza vantului puternic. La fel s-a intamplat in Vrancea sau Gorj, unde furtuna a rupt și aruncat arborii pe șosele. Rupere de nori a fost și in județul Timiș, unde mai multe gospodarii au fost inudate.

- Pompierii din Arad și Timișoara cauta patru persoane cazute in Mureș dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat. Din primele informații se pare ca se aflau zece persoane in barca printre care și copii.