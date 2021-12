Stiri pe aceeasi tema

- O singura zi. De atat a fost nevoie ca prețurile petrolului sa scada cu mai mult de 10%, dupa ce autoritațile sanitare au anunțat identificarea și raspandirea celei mai recente variante de coronavirus potențial periculoase – tulpina Omicron, scrie OilPrice.com. Țițeiul Brent, de referința…

- ELon Musk a vandut in ultimele zile actiuni pe care le detine la Tesla in valoare de 5 miliarde de dolari, gestul sau survenind la scurt timp dupa ce si-a interogat fanii pe Twitter daca ar trebui sau nu sa vanda actiuni.

- Rivian a stabilit marti eara pretul actiunilor din oferta la 78 de dolari pe unitate, peste intervalul anunbtat, de 72074 dolari pe unitate. Actiunile au inceput tranzctiile la nivelul de 106,75 dolari pe unitate, conferind companiei o evaluare de 91 de miliarde de dolari, superioara evaluarilor Ford…

- ​Constructorii auto au promis investiții cumulate de 515 miliarde dolari în electrificarea gamelor în acest deceniu, arata o analiza Reuters. De la Dacia pâna la Rolls Royce aproape toate companiile au lansat sau vor lansa mașini electrice, mai ales ca în multe țari nu vor mai…

- Companiile de tehnologie implicate in combaterea schimbarilor climatice au atras in acest an finantari cumulate record de 32 de miliarde de dolari, relateaza CNBC.Banii atrasi de la inceputul acestui an in acest sector au depasit deja suma acumulata in 2020, potrivit unui raport realizat de…

- Banii atrasi de la inceputul acestui an in acest sector au depasit deja suma acumulata in 2020, potrivit unui raport realizat de firma de analiza Dealroom si agentia de promovare London & Partners. In acelasi timp, investiiile in tehnologia de combatere a schimbarilor climatice au crescut de patru ori…

- Atacurile de tip ransomware au pagubit, anul trecut, companiile din SUA cu aproape 21 de miliarde de dolari, din cauza perioadelor de inactivitate provocate, releva o analiza publicata de blogul din Romania al companiei de securitate cibernetica, Eset, informeaza AGERPRES . Din datele preluate de Eset…

- Averea lui Elon Musk, fondatorul Tesla, se ridica la 222 de miliarde de dolari, cu un plus de 10,6 miliarde de dolari, in urma unei noi tranzacții. Noile cifre il plaseaza pe Musk pe primul loc in Bloomberg's Billionaires Index, urmat de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, noteaza CNN. Acesta a postat pe…