Efectele Brexit: Peste 60% din străinii opriți la intrarea în Marea Britanie sunt români Peste 60% dintre cetațenii UE opriți și interogați in porturi la intrarea in Marea Britanie de catre polițiștii de frontiera britanici, dupa Brexit, provin din Romania, arata cifrele oficiale. Aceasta statistica ridica intrebari cu privire la o posibila discriminare, acuzație negata insa de Londra, relateaza The Guardian. Datele guvernului arata ca in primele șase luni ale acestui an, 7.249 de persoane au fost oprite fie in porturile maritime, fie pe rutele Eurotunnel și Eurostar. Cifrele reprezinta o creștere de cinci ori fața de aceeași perioada a anului trecut, cand libera circulație intre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

