Efecte COVID-19 și la un an de la trecerea prin boală - Creierul, grav afectat: Ceață mentală și chiar Alzheimer Oamenii de știința italieni au ajuns la o concluzie alarmanta. Chiar daca se știa inca din primul an de pandemie in primul rand de sechelele respiratorii și destul de puțin despre afectarea creierului de catre coronavirus, cel mai recent studiu vine și crește ingrijorarile legate de urmarile contractarii COVID-19.Este vorba despre o funcționare redusa in unele zone ale creierului, dublata de acumularea de molecule toxice care influențeaza memoria pe termen lung sau grabește apariția bolii Alzheimer. Studiul italian coordonat de Universitatea de Stat din Milano a fost publicat in „Journal of Neurology”.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Deși ceața cerebrala poate fi cauzata de o serie de factori diferiți, inclusiv stresul, boala și alimentația deficitara, exista mai multe strategii pe care le puteți folosi pentru a aborda aceasta afecțiune. Creșterea aportului de nutrienți esențiali (acizii grași omega-3 și vitaminele B), mișcarea…

- Terapia cu ultrasunete ar putea intarzia sau chiar inversa procesul de imbatranire, arata un nou studiu, scrie alephnews.ro . Oamenii de știința din Texas incearca sa dea inapoi in timp celulele umane prin aplicarea de unde de frecvența joasa. Procesul repornește diviziunea celulara, trezindu-le dintr-o…

- Acest test este conceput pentru a capta un precursor molecular din sange care poate face ca proteinele sa se plieze neregulat si sa se aglomereze in creier, formand in cele din urma placi de beta amiloid (Aβ). Placile Aβ sunt un semn distinctiv al bolii Alzheimer, dar rolul lor in declinul cognitiv…

- Fumatorii de virsta mijlocie sint mult mai predispuși sa raporteze pierderi de memorie și confuzie decit nefumatorii, dar declinul cognitiv scade in rindul celor de 40-50 de ani care au renunțat la fumat, chiar și recent, potrivit unui nou studiu. Studiul condus de cercetatori de la Universitatea de…

- Un studiu recent realizat la Universitatea din Maryland arata ca lasarea pisicilor domestice in libertate le expune la un risc mai mare de imbolnavire, boli pe care apoi le-ar aduce in comunitațile umane in care traiesc și ar putea provoca boli pe scara larga.De asemenea, pisicile domestice care se…

- Descoperirea cercetatorilor pune capat deceniilor de eșec și arata ca este posibila o noua era a medicamentelor pentru tratarea bolii Alzheimer, cea mai comuna forma de demența, scrie BBC despre lecanemab, primul medicament care incetinește distrugerea creierului. Medicamentul are doar un efect mic…

- DIN CE ESTE ''FACUTA” CEA MAI MARE PARTE A UNIVERSULUI?Nu intotdeauna o intrebare simpla iși gasește un raspuns pe masura. Știm ca exista o infinitate de planete, stele, sisteme solare și galaxii, dat tot specialiștii ne spun ca cea mai mare parte a materiei din care este format Universul este nevazuta,…