Efecte benefice complet neașteptate ale mustului - Care e singurul moment în care devine toxic pentru organism Datorita conținutului sau ridicat de zahar și valoare calorice mari, mustul poate contribui la creșterea in greutate daca este consumat in exces. Un pahar mic de must este comparabil cu un kilogram de struguri, conform sfatulmedicului.ro.Persoanele cu diabet sau rezistența la insulina ar trebui sa evite mustul, din cauza nivelului sau ridicat de zahar, aproximativ 280 grame pe litru.De asemenea, cei cu anemie sau cu un sistem imunitar slabit ar trebui sa fie precauți, deoarece mustul poate reduce nivelurile de fier din organism.Șoferii trebuie sa fie deosebit de atenți. Medicii avertizeaza ca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

