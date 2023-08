Fermierii din Rusia incep sa resimta efectele luptelor din Marea Neagra!

Porturile rusesti de cereale dau pe dinafara dupa doua recolte consistente, ceea ce inseamna ca orice escaladare militara in Marea Neagra risca sa lipseasca lumea de cantitatile mari de cereale pe care conteaza, transmite Bloomberg, relateaza Agerpres.

Capacitatile portuare rusesti sunt supuse la presiuni in conditiile in care cel mai mare producator mondial de grau se chinuie sa isi vanda stocurile, care raman in continuare la un nivel ridicat in pofida unor exporturi masive. Potrivit firmei de consultanta SovEcon,…