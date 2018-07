„Protejatul lui Randi“ are una dintre cele mai promitatoare voci si l-am putea vedea, cat de curand, intr-un featuring cu Cleopatra Stratan Avea doar 19 ani cand facea furori cu piesa Doar pe a ta, un featuring cu Ioana Ignat, care a intrat imediat in topul celor mai difuzate piese pe radio si TV. Cine este Edward Sanda si ce urmeaza acum, la un an dupa lansarea piesei care a strans 36.000.000 de vizualizari pe YouTube? De unde ai aparut, Edward Sanda? Edward Am aparut dintr-un oras mic, Caracal, in care am locuit 16 ani – chiar daca m-am nascut in Baia Mare. Iar spre Bucuresti am plecat cu un…