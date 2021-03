Educația financiară și antreprenorială pentru copii, soluție pentru dezvoltare națională prin proiectul „VERTIK Junior” Grupul de inițiativa in politici publice VERTIK pentru Viitor și Kidprenor , un program de educație antreprenoriala și financiara pentru copiii din Romania, lanseaza proiectul „ VERTIK Junior ”, pentru a le oferi celor mici posibilitatea de a invața, intr-o maniera distractiva, adaptata varstei, noțiuni financiare de baza, dar și ce presupune sa pornești o afacere pe cont propriu. Ca țara, suntem pe ultimul loc in Europa la ințelegerea noțiunilor financiare, iar lucrurile nu se vor indrepta de la sine. Este responsabilitatea noastra sa formam o mentalitate de dezvoltare, sa acționam acolo unde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

