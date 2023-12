Stiri pe aceeasi tema

- Zoltan Geza Szocs, camionagiul din Salaj acuzat ca a spart parbrizele a doua autotrenuri care așteptau in coloana in punctul de frontiera Borș II și l-a lovit intenționat cu TIR-ul pe șoferul unuia dintre cele doua camioane, a fost eliberat din arest marți.

- Șoferul unui autobuz Braicar din orașul Braila i-a dat jos pe toți calatorii, deoarece in interior era galagie. Martorii au povestit pe rețelele de socializare ca acesta ar fi fost deranjat de plansetul unui bebeluș și de niște tineri care vorbeau la telefon.

- Eduard Norbert, șoferul din Alba care s-a urcat beat la volan și a ucis trei tineri, a vrut sa fie plasat in arest la domiciliu Norbert Eduard Palko, șoferul de 19 ani din Alba, care in luna august a ucis trei tineri, dupa ce i-a spulberat cu mașina pe DN 1, la ieșirea din localitatea Santimbru a vrut…

- Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa, conform Agerpres.

- Vlad Pascu, șoferul care a ucis doi tineri, nu era numai drogat. Asta reiese din declarațiile martorilor din dosar, care susțin ca Pascu era beat și cauta cu disperare sa iși cumpere droguri de la cunoscuți, informeaza Realitatea TV.DECLARAȚIILE MARTORILOR CARE ARATA DEPENDENȚA LUI PASCU DE ALCOOL…

- AREST prelungit pentru tanarul care a provocat accidentul mortal de langa Santimbru: Trei tineri și-au pierdut viața loviți de șoferul beat AREST prelungit pentru tanarul care a provocat accidentul mortal de langa Santimbru: Trei tineri și-au pierdut viața loviți de șoferul beat Eduard Norbert Palko,…

- Precizam ca punerea in miscare a actiunii penale, retinerea si arestarea preventiva reprezinta etape si masuri din cursul procesului penal, reglementate de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual adecvat de administrare a probatorului, activitati care nu pot, in nicio situatie,…

- Renumitul avocat Adrian Cuculis a anunțat ca a cerut schimbarea incadrarii juridice pentru faptele comise de autorul accidentului de la 2 Mai. Avocatul Adrian Cuculis reprezinta familia fetei care a murit in accidentul rutier de la 2 Mai (județul Constanța). Autorul accidentului a fost un șofer in varsta…