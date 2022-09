Stiri pe aceeasi tema

- Eduard-Michael Grosu (Drone Hopper Androni Giocattoli) a castigat etapa a treia a Turului ciclist al Romaniei, desfasurata vineri intre Targu Mures si Fagaras, iar acest succes i-a adus rutierului roman din nou tricoul de lider in clasamentul general.

- La casa din satul Viscri, in care actualul Rege Charles al III-lea a locuit cand a venit in vizite in Romania, a fost afisat un mesaj de doliu, dupa anuntul decesului Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul președinte Ion Iliescu spune ca moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii „marcheaza sfarșitul unei epoci istorice”. Intr-o postare pe blogul sau, Iliescu a mai scris ca a cunoscut-o pe suverana și ca a considerat-o „o personalitate puternica, deschisa catre problemele care dominau agenda…

- Competiția se va desfașura in perioada 6-11 septembrie 2022 pe un traseu de aproximativ 850 km care pornește din Satu-Mare și trece, inainte de a ajunge la București, prin Bistrița, Targu-Mureș, Fagaraș și Curtea de Argeș. 24 de echipe profesioniste din 13 țari și-au confirmat deja participarea, iar…

- Organizatorii Turului Romaniei, Federația Romana de Ciclism și Auchan Romania, propun competiții pentru copii in Satu Mare, Bistrița, Targu Mureș, Fagaraș, Cristian și București, pentru a incuraja mersul pe bicicleta – recreațional sau ca soluție de transport urban – dar și ciclismul profesionist. La…

- Federația Romana de Ciclism și Auchan Retail Romania au incheiat un parteneriat cu Eurosport pentru difuzarea rezumatelor din Turul Romaniei, una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism rutier din sud-estul Europei. Astfel, in perioada 6-11 septembrie, rezumate extinse din fiecare etapa a Turului…

- A 55-a ediție din 6-11 septembrie a Turului Romaniei ia startul din nordul extrem al Romaniei, iar traseul se oprește in București. Pe parcurs, cicliștii vor trece și prin Bistrița. Dupa ce vor traversa Satu Mare și Țara Lapușului, participanții Turului Romaniei ajung la Bistrița. De la Bistrița, urmatoarea…

- Federația Romana de Ciclism, alaturi de Ministerul Sportului și Auchan Retail Romania, in calitate de partener principal, anunța ediția cu numarul 55 a Turului Romaniei. Competiția se va desfașura in perioada 6-11 septembrie 2022, pe un traseu de aproximativ 850 km, care pornește din Satu-Mare și trece…