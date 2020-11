Autor: Stelian ȚURLEA Nascut in 1955, Ilie Rad este doctor in filologie, profesor (din 2003) la Catedra de Jurnalism a Facultații de Științe Politice, Administrative și ale Comunicarii din cadrul Universitații „Babeș- Bolyai” din Cluj-Napoca. A pus bazele Școlii Doctorale de Științe Politice și ale Comunicarii din cadrul FSPAC. A publicat multe carți de specialitate, dar și note de calatorie apreciate, pe precedentul (despre calataria in Chile) l-am prezentat la aceasta rubrica in urma cu ceva timp. „Am fost in Statele Unite ale Americii de trei ori: in 2000, 2002 și 2018. De fiecare data, impresiile…