Stiri pe aceeasi tema

- – Cine e? – Haideți doamna, cum cine… – De la gaze? – Nu! De la mascați…știți doar, ca v-am Post-ul EDITORIALUL DE JOI – Bogdan CIUCLARU – Georgica-mascuța (un exercițiu mai vechi) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sa revenim… Raluca Turcan e inca ministru. Ministru al muncii. Ministrul muncii și al protecției sociale ar fi denumirea completa. Post-ul EDITORIALUL DE JOI – Bogdan CIUCLARU – Unii cu malaiul, alții cu part-time-ul apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Știri din sport la tv:…Ceva rezultate de pe la Euro… Ceva cu suporterii, tot de pe la Euro… Ceva cu… Post-ul EDITORIALUL DE JOI – Bogdan CIUCLARU – Fotbalistice… apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Scriam despre școala… V-am facut o lista sumara cu cele mai noi carți/manuale, pe care le vor parcurge elevii: DNAcedar, Post-ul EDITORIALUL DE JOI – Bogdan CIUCLARU – Școala-te! Adevaratele manuale ale elevilor romani… apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Lucrez la NASA și colegii mei, aflați in misiune in spațiu, trimit inspre Terra vestea cea mare: exista viața pe Post-ul EDITORIALUL DE JOI – Bogdan CIUCLARU – Umorul ne face oameni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Nu știu daca vreun ministru da doi bani pe ce se discuta in online. Dar o sa las aici, cu Post-ul EDITORIALUL DE JOI – Bogdan CIUCLARU – De ce nu se preda succesul la școala? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- 1.Danseaza ursul romanesc! Nu e atat despre urs, cat mai ales de cacaiala și predilecția autoritaților de a trage de Post-ul EDITORIALUL DE JOI – Bogdan CIUCLARU – Lumea in trei parți apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Nu-mi iese din cap o secvența, care a circulat pe net acum vreo trei ani, cu taximetristul care nu era Post-ul EDITORIALUL DE JOI – Bogdan CIUCLARU – Vremuri noi, tot cu gherțoi! apare prima data in Gazeta Dambovitei .