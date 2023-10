Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading A doua ediție a Festivalului Khetane (Impreuna), lansata din foaierul Operei Naționale din Cluj-Napoca/Este programata in 2024 și are in program o opera speciala in care vor canta și romi de la Pata Rat at Info real.

- Gica Hagi a fost mereu pasionat de mașini și este imaginea unei marci de automobile nemțești in Romania. Inaintea duelului dintre Farul – FCSB și-a facut apariția intr-un bolid special. Mașina este ediție limitata și are inscripționat pe ea numele ”Regelui” Gica Hagi, cu mașina ediție limitata la Farul…

- Tema din acest an, „Partizani in Spațiu” va fi explorata pe 15 și 16 septembrie la Palatul Ștefania, Piața Romanilor, nr.1, Timișoara. Cele doua zile vor cuprinde prezentari teoretice și practice, ateliere, proiecții video și un performance sonor. Intrarea este libera. Cozzzmonautica este un program…

- Costin Ștucan ii are ca invitați in aceasta seara, de la 21:15 pe Cristi Dulca, selecționerul echipei naționale a Romaniei de fotbal feminin și pe Grigore Sichitiu, fost antrenor și oficial cu ștate vechi in fotbalul romanesc. Cei trei vor prefața și analiza partida dintre Romania și Israel. ...

- C5 X este nava amiral a francezilor de la Citroen. Acum, clienții de pe mai multe piețe europene pot comanda acest model și intr-o ediție speciala denumita C5 X Hypnos. Noul Citroen C5 X Hypnos este disponibila in doua nuanțe exterioare: Albastru Eclipse și Gri Platinum. Propune accente in culoarea…

- Constructorul britanic a mai lansat inca o ediție speciala pentru Defender. De aceasta data, cea mai noua ediție limitata se numește Marine Blue Edition și este disponibila numai pe piața din Germania. Numele noii ediții este un omagiu adus unei nuanței de albastru deschis cu același nume, o culoare…

- Grigore Sichitiu și Mihai Teja sunt invitații lui Alberto Boțoghina la ediția speciala a GSP Live in aceasta seara, de la 20:30. Aceștia vor analiza cele mai importante faze din Rapid - Farul și prefața disputa de pe Arena Naționala dintre FCSB și Poli Iași. +1 FOTO Roș-albaștrii cauta sa-și mențina…