Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a spus la Digi24 ca, de Ziua Naționala a Romaniei, el nu unește cu romanii care nu au venit la vot, cu politicieni precum Gabriela Firea sau Olguța Vasilescu, pentru ca sunt oameni pe care nu-i iubește. Gazetarul s-a intrebat ”cați romani se vor repezi fara ezitare sa apere aceasta…

- Deputatul PSD Horia Nasra s-a rezumat sa posteze un citat din poezia „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie” a lui Mihai Eminescu. „La mulți ani #România, La mulți ani #români! „Spuna lumii large steaguri tricoloare, Spuna ce-i poporul mare, românesc,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a transmis, duminca, un mesaj, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. Redam textul, publicat pe site-ul Guvernului: “Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni…

- Ziua Naționala a Romaniei este marcata printro festivitate oficiala in centrul Craiovei. Aproximativ 1500 de craioveni participa la manifestarile dedicate Marii Uniri. Pentru acest eveniment a fost pregatita și o parada militara, din care nu au lipsit tancurile. In mijlocul craiovenilor, de Ziua Marii…

- Premierul Ludovic Orban afirma, intr-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Nationale, ca la o distanta de 101 ani de la Marea Unire avem acum sansa sa schimbam lucrurile in bine, sa traim intr-o tara democratica, iar crezul sau este sa nu irosim aceasta sansa si, 'prin insine', romani din tara…

- “Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni l-am dorit dupa caderea comunismului. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, data la care Marea Adunare de la Alba-Iulia a votat unirea tuturor romanilor…

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma, in mesajul de Ziua Nationala, ca romanii vor o guvernare responsabila, la inaltimea mostenirii care ne-a fost incredintata, vor lideri politici cinstiti, iubitori de tara, care sa-si propuna obiective politice ambitioase si care sa se puna in slujba oamenilor,…

- In acest weekend va fi mare sarbatoare la Alba Iulia. Sarbatorim 101 ani de la Marea Unire, cu defilare militara, concerte, spectacole, artificii și surprize. Cealalta Capitala se pregatește sa fie gazda pentru aproximativ 50.000 de oameni, care sa se distreze de Ziua Naționala. Reprezentanții administrației…