Ediția de iarnă a evenimentului Bazar Cultural ajunge într-un nou cartier din Timișoara In perioada 14-15 decembrie, intre orele 10.00-18.00, Centrul de Tineret Calea Aradului (Strada Dej nr. 4, Punct termic 35) va fi gazda ediției de iarna a evenimentului Bazar Cultural! Proiectul are menirea de a dezvolta activitați culturale in cartierele timișorene și comunitațile din alte localitați din Timiș. Așadar, pe locuitorii din Calea Aradului ii așteapta un weekend cu concerte de jazz și muzica clasica, targ de produse handmade, activitați și ateliere educative, teatru senzorial, ateliere de percuție, lecturi publice și ateliere de poezie. Prima ediție Bazar Cultural s-a desfașurat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

