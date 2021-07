Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Medieval al Castelului Huniade devine o tradiție a Timișoarei, dar și a județului. Cavaleri și domnițe, luptatori și calareți, menestreli, meșteșugari, vizitatori și spectatori au participat la festivitatea de deschidere. Cea de-a doua seara a fost dedicata turnirurilor. Intamplari medievale…

- Vineri, la Timișoara a inceput o noua ediție, a treia, a Festivalul Medieval al Castelului Huniade. Organizatorii au pregatit iubitorilor de istorie o serie de moment extrem de interesante legate de acea perioada a vieții orașului. Evenimentul are loc in parcul Castelului Huniade din centrul Timișoarei.…

- Cavaleri, domnițe, menestreli și scutieri va invita și in acest an la Festivalul Medieval al Castelului Huniade, organizat de Muzeul Național al Banatului. The post Timisoara. Calatorie in timp, la a treia ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit datelor furnizate de CNCAV, rata de vaccinare impotriva Covid-19 in Timisoara a ajuns la 33,1%. Cu o rata de vaccinare de 47,19%, comuna Dumbravita se mentine pe primul loc in tara din acest punct de vedere. Rata cea mai mica in Timis este la Pietroasa – 2,93%. Comitetul Național de Coordonare…

- Gest emoționant al polițiștilor din oraș cu ocazia Zilei Copilului. Ei au dorit sa faca o acțiune caritabila, astfel ca au apelat la Academia Mamicilor din Timișoara pentru le sugera cațiva copilași pentru care un mic gest ar conta. „In cel mai scurt timp am gasit o familie din Timișoara, respectiv…

- Jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timisoara au depistat, miercuri, doua persoane care aveau asupra lor substante despre care exista suspiciunea ca reprezinta droguri de risc. Prima a fost observata in timp ce se afla intr-un autoturism staționat pe o strada din zona Girocului.…

- Joi, 27 mai, intre orele 8-16, Aquatim va intrerupe furnizarea apei in Moșnița Noua și Moșnița Veche, pentru repoziționarea conductelor DN 315mm și DN 160mm. Lucrarile fac parte din proiectul de largire la patru benzi de circulație a drumului Timișoara – Moșnița Noua. De asemenea, joi, 27 mai, intre…

- Mii de timișoreni s-au adunat la Catedrala Mitropolitana din Timișoara pentru a lua lumina și a canta intr-un glas alaturi de preoți ”Hristos a Inviat”. Daca anul trecut, soborul de preoți a oficiat slujba in fața catorva reprezentanți ai forțelor de ordine și a jurnalistilor, anul acesta catedrala…