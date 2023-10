Ediția a doua a rezidenței New Draft a ajuns la final New Draft, prima rezidența online de dezvoltare de scenarii de lunga durata din Romania, a ajuns la final. Pitchul in care au fost prezentate proiectele lucrate timp de patru luni a avut loc pe 21 octombrie, la Apollo 111, in prezența unui public format din producatori și regizori. “Ediția a doua a rezidenței a venit cu multe emoții. Luasem pauza un an și am simțit-o ca pe un inceput complet nou. Bucuria a fost imensa cand, dupa citirea și discutarea aplicațiilor, am realizat ca shortlistul de proiecte era suficient cat pentru doua New Draft-uri. Participanții care au intrat finalmente in program… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

