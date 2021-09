Cea de-a 24-a editie a Galei Tanarului Actor - HOP incepe joi, la Casa de Cultura a Studentilor din Alba Iulia, 11 tineri dansactori si cinci trupe urmand sa-si dispute Marele Premiu al competitiei. Evenimentul, care se desfasoara pana pe 4 septembrie, are ca tema "Teatru coregrafic. DansActorul ca fenomen al teatrului actual", iar motto-ul editiei este "Caragiale - o lume in miscare". Preselectia s-a desfasurat in iulie pe baza inregistrarilor video trimise online de concurenti. Juriul care a desemnat finalistii i-a avut in componenta pe Ioan Ardelean (actor si regizor), Silvia Ghiata (producator…