Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5 din București, Daniel Florea, se pregatește sa cumpere telefoane mobile pentru toți elevii din sectorul pe care il pastorește. Pretextul este asigurarea accesului acestora la educație digitalizata.Primaria Sectorului 5 vrea sa cumpere 27.500 de telefoane mobile pentru elevi și…

- Piața Sudului este finalizata, dupa un an și trei luni de cand a vechea piața a fost demolata. Aceasta va fi deschisa pentru populație dupa ridicarea starii de urgența instituita in Romania pentru prevenirea și raspandirea noului coronavirus.Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a facut anunțul intr-un…

- Avand in vedere raspandirea noului coronavirus Primaria Sectorului 1 anunța masuri speciale„Luand in considerare ședința extraordinara a Comitetului Local pentru Situații de Urgența constituit la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, pentru limitarea riscului de contaminare cu COVID-19,…

- Doua persoane au fost retinute in dosarul privind infractiuni care aduc atingere mediului in care au fost facute perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu. Totodata, in dosar s-a instituit un sechestru asigurator pana la concurenta sumei de 6 milioane de lei, in vederea acoperirii prejudiciului…

- USR Bucuresti si-a desemnat candidatii pentru Consiliul General al Capitalei, in fruntea listei aflandu-se Ana Ciceala (consilier municipal, candidat la Primaria Sectorului 3), Ariel Chis, Manuela Muresan (consilier local Sector 1), Elena Tudose si Gabriel Rau. Potrivit unui comunicat…

- Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a anunțat deschiderea celei mai mari parcari la sol din București. Pe pagina personala de Facebook edilul prezinta premiera printr-un video și anunța ca Primaria Sectorului 6 continua identificarea de terenuri pe care sa poata fi amenajate parcari noi. ”Cel…

- DINAMO // Cornel Dinu (71 de ani) spune ca slovacii Kristian Kostrna și Lukas Skovasja sunt afaceri mai bune decat Denis Ciobotariu și Gabriel Moura, insa nu crede ca Dinamo poate forța miracolul pentru play-off. Dinamo e in plin mercato. Aseara, fundașul dreapta Kristian Kostrna era așteptat la București,…

- Piata Agro-alimentara Progresul, "singura piata din Capitala in care se poate plati cu cardul direct la taraba", se redeschide dupa lucrarile de renovare incepute in urma cu trei luni, anunta Primaria Sectorului 4. "Am creat la Piata Progresul un spatiu cu dotari moderne, incepand…