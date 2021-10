Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei FCSB, Edward Iordanescu, aflat in izolare dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, a declarat ca nimeni nu poate contesta victoria echipei lui in meciul cu CS Mioveni. "Victoria de sambata este a baietilor care au dat dovada de caracter si solidaritate cu toti…

- Din cauza accidentarilor si a cazurilor de COVID-19 in lot, FCSB a avut doar doi jucatori pe banca de rezerve la meciul cu CS Mioveni: pe Stefan Tarnovanu si Alexandru Marian Musi. Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a declarat ca jucatorii vicecampioanei vor face noi teste COVID-19 duminica si…

- Formatia FCSB a invins, sambata seara, la Buzau, cu scorul de 3-0, echipa CS Mioveni, intr-un meci din etapa a XII-a a Ligii 1, anunța news.ro. Au marcat Tanase ’56 (penalti), Dumiter ’65 si Keseru ’69. CS Mioveni a jucat in inferioritate numerica din minutul 45+1, cand a fost eliminat…

- Conducerea clubului CS Mioveni are temeri inaintea partidei cu FCSB, din cauza focarului de coronavirus aparut in lotul condus de Edi Iordanescu. FCSB - CS Mioveni este programat astazi, de la ora 20:30, liveTEXT AICI Alți doi fotbaliști de la FCSB au fost depistați pozitiv cu COVID-19, chiar in ziua…

- ​Pe lânga desele accidentari din lot, FCSB sufera în aceste momente și din cauza infectarilor cu Covid-19. Patronul Gigi Becali a declarat, joi seara, ca nu vrea sa faca propaganda antivaccinare, însa el nu se vaccineaza.Becali a mentionat ca Andrei Cordea s-a întors…

- Edi Iordanescu a fost depistat cu Covid-19, iar în urmatoarea perioada va fi nevoit sa stea departe de jucatorii sai de la FCSB. Tehnicianul a vorbit despre perioada pe care o traverseaza și a transmis un mesaj suporterilor prin intermediul contului personal de Facebook.Astfel, Edi Iordanescu…

- Antrenorul echipei FCSB, Edward Iordanescu, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus si a intrat in izolare, informeaza digisport.ro. Potrivit sursei citate, in afara de Iordanescu, care se simte bine, si colaboratori de-ai sai au fost testati pozitiv. Doi fotbalisti, Constantin Budescu si Adrian Sut,…

- FCSB a invins-o, duminica seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 6-0, pe Dinamo, intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1. Antrenorul formatiei FCSB, Edward Iordanescu, a declarat ca s-a scris o pagina frumoasa a derby-ului, inregistrandu-se cea mai mare diferenta de scor.“Victoria este a baietilor,…