Stiri pe aceeasi tema

- Edenred Digital Center, din grupul Edenred, emitent de carduri, tichete si solutii pentru beneficii extra-salariale, angajeaza 100 de persoane pana la finalul anului viitor. Dana Sintejudean, director regional Edenred Central Europe, spune ca, urmare a procesului intens de digitalizare, ar vrea ca…

- ”Noi, Edenred Romania, ne dorim sa acceleram digitalizarea cat de mult putem. Ne ajuta mult si perioada aceasta de pandemie, cand peste tot digitalizarea a luat amploare. E o chestiune de luni sau de ani, e greu de preconizat, insa eu personal imi doresc sa devenim o companie full digitala cat mai curand,…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a prezentat vineri lista centrelor de vaccinare din tara care au depasit media zilnica de persoane vaccinate pe flux in ultimele 14 zile. Pe primul loc este centrul de la Sala Polivalenta Craiova, cu 240 de…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii prezinta, vineri, lista centrelor de vaccinare din tara care au depasit media zilnica de 96 de persoane imunizate/flux. Pe primul loc este centrul de la Sala Polivalenta Craiova, cu 240 de persoane imunizate. Un singur centru de vaccinare din Bucuresti, respectiv…

- Premier Restaurants Romania, operatorul restaurantelor McDonald’s in Romania, demareaza o noua campanie de recrutare la nivel national si a anuntat vineri ca angajeaza peste 1.000 de persoane in 27 de orase din tara. "Premier Restaurants Romania, operatorul restaurantelor McDonald’s in Romania,…

- Vorbim despre o serie de obiective, pe care Ministerul Sanatații și le-ar fi propus in ultima vreme insa nu au fost realizate. In exclusivitate pentru Realitatea PLUS, sursele noastrea ne-au dezvaluit 10 eșecuri pe care spațiul public nu le știa. In primul rand, vorbim despre imprumutul de 150 de milioane…

- Peste 20 de persoane banuite ca au luat parte la incidentele violente din noaptea de luni spre marti, din Bucuresti, de la finalul manifestatiei impotriva restrictiilor pentru combaterea pandemiei, au fost ridicate si duse la audieri in urma unor perchezitii care au avut loc in Bucuresti si judetele…

- Razvan Popescu este noul HR Director pentru Global Technology in cadrul Edenred și va coordona, de la București, angajații cheie din echipele de IT ale grupului, prezent in 46 de țari Este responsabil de strategia globala de resurse umane pentru divizia tehnologica Iși pastreaza responsabilitațile…