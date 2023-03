Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada in care a stat mai departe de lumina reflectoarelor și de aparițiile TV, acum Maria Ilioiu face declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, chiar intr-o zi importanta pentru ea, mai precis de ziua ei de naștere. Ieri, fosta ispita de la Insula Iubirii a implinit varsta de 33 de ani,…

- Nicoleta Dragne a devenit din nou mamica in urma o saptamana, iar vedeta e foarte fericita. Fosta ispita de la Insula Iubirii ne-a oferit declarații in exclusivitate despre viața cu doi copii, despre cum e bebelușul, dar ne-a marturisit și cand va avea loc botezul mezinului familiei.

- Shania Twain nu se teme sa faca schimbari radicale de look la acest nivel al carierei sale. Cantareața de 57 de ani s-a vopsit blonda și și-a facut apariția pentru prima data cu noul look la un eveniment al casei de discuri Republic Records, in Los Angeles, cu puțin timp inainte de lansarea noului ei…

- Bianca Pop a trecut printr-o perioada dificila, iar fosta ispita de la Insula Iubirii era sa iși piarda viața deoarece cantarea doar 35 de kilograme și nu dormea. Bianca Pop a fost internata la o clinica de specialitate și susține ca acolo și-a revenit deoarece i-au fost administrate perfuzii. Iata…

- Cand parea ca și-a intalnit femeia visurilor, Cristi, fosta ispita de la Insula Iubirii, a anunțat desparțirea de partenera sa. Cei doi erau impreuna de un an și jumatate, iar evoluția relației nu parea ca se vor indrepta catre separare.

- Nicoleta Dragne, fosta ispita de la Insula Iubirii, a trecut prin momente de coșmar in urma cu doua saptamani. Vedeta și-a vazut moartea cu ochii, asta dupa ce a fost la un pas de a face accident. In exclusivitate pentru Spynews.ro, aceasta vorbește despre clipele pe care le-a traversat chiar in seara…