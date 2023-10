Stiri pe aceeasi tema

- Momente dificile, joi seara, pentru un șofer de 54 de ani! Acesta a ajuns de urgența la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident violent. Accidentul a avut loc pe DN 1A, pe raza localitații Cornești. In coliziune au fost implicate un autoturism și o autoutilitara, conduse de doi barbați, de…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca in corpurile victimelor din aeronava in care se afla liderul Wagner, și care s-a prabușit pe 23 august, au fost gasite „bucați de grenada”. Evgheni Prigojin „nu a suferit niciun impact extern”, potrivit AFP. „Nu a existat niciun impact extern asupra…

- S-au pus impozite suplimentare pe companii. Practic Guvernul vrea sa ia mai mulți bani. Ia acei bani de la consumator, de la populație prin mana companiilor, a declarat Adrian Codirlașu, vicepreședinte CFA Romania.

- Mihaila și Moruțan și-au pus amprenta, din postura de rezerve, pe 4 din cele 6 puncte caștigate de Romania in „dublele” de foc din iunie și septembrie. Practic, extremele Valentin Mihaila (23 de ani) și Olimpiu Moruțan (24) au devenit adevarate arme secrete pentru selecționerul Edward Iordanescu, in…

- Impact violent la Coplean. Trei adulți și doi copii au ajuns la spital in urma accidentului rutier petrecut intre doua autoturisme. Un accident de circulație s-a produs joi, in jurul orei 11:30 , in zona localitații Coplean din comuna Cașeiu, județul Cluj. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la un grav accident rutier petrecut, azi 12 august, intre localitațile Cașeiu și Urișor.La locul accidentului s-au deplasat doua autospeciale complexe, un echipaj SMURD și unul SAJ. ,,Echipajele operative au gasit un autocamion avariat, ieșit in…

- Impact dramatic, in noaptea de sambata spre duminica, pe Drumul Național 72, pe raza localitații Dumbrava. O femeie și un barbat s-au aflat foarte aproape de moarte, dupa ce s-au rasturnat cu mașina. In urma accidentului, o femeie, pasagera, de 77 de ani, a fost ranita. Aceasta a fost transportata la…

- Modificarea sistemului de taxe, un subiect care recent a luat amploare in spațiul public, este inevitabila pe fondul unei tot mai probabile depașiri a țintei de deficit bugetar pentru acest an, situație care ar putea duce la pierderea unor fonduri europene și la creșterea costului de imprumut pentru…