Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai periculos infractor al Ecuadorului, liderul gruparii Los Choneros, a disparut din inchisoarea in care era detinut, au anuntat duminica autoritatile, care au lansat o operatiune pentru a-l localiza, relateaza Reuters, citata de News.ro. Generalul Cesar Zapata, comandantul national al politiei,…

- Cel mai periculos infractor al Ecuadorului, liderul gruparii Los Choneros, a disparut din inchisoarea in care era detinut, au anuntat duminica autoritatile, care au lansat o operatiune pentru a-l localiza, relateaza Reuters . Generalul Cesar Zapata, comandantul national al politiei, a declarat intr-o…

- Cel mai periculos infractor al Ecuadorului, liderul gruparii Los Choneros, a disparut din inchisoarea in care era detinut, au anuntat duminica autoritatile, care au lansat o operatiune pentru a-l localiza, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Generalul Cesar Zapata, comandantul national al politiei,…

- Cel mai periculos infractor al Ecuadorului, liderul gruparii Los Choneros, a disparut din inchisoarea in care era detinut, au anuntat duminica autoritatile, care au lansat o operatiune pentru a-l localiza, relateaza Reuters.

- Rusia promite ca dezlanțuie iadul in Ucraina, dupa atacul ucrainenilor in Belgorod: 'Nu ramane nepedepsit!'14 persoane au murit si 108 au fost ranite intr-un atac ucrainean, sambata, la Belgorod, un oras rusesc aflat nu departe de granita, a anuntat Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta. Atacul…

- Marinika Tepic, o figura importanta a principalului partid de opozitie din Serbia si care provine dintr-o familie de romani din Pancevo, a promis marti ca va continua greva foamei, gest pe care il face pentru a protesta fata de frauda electorala, netinand cont de sfatul medicilor. Acestia au constatat…

- Premierul, Dorin Recean, spulbera speranțele celor 12 televiziuni ramase fara licența pe perioada Starii de Urgența. Acesta a declarat la o emisiune de la Jurnal TV ca acestea nu vor putea sa emita chiar daca se termina Starea de Urgența. „Guvernul pregatește și a adopta mai multe pachete legislative,…

- Premierul Benjamin Netanyahu a convocat duminica pentru prima data cabinetul de urgenta extins al Israelului, afirmand ca unitatea nationala aratata a trimis un mesaj puternic acasa si in strainatate, in timp ce tara se pregateste sa „demoleze Hamasul” in Gaza, relateaza Reuters. At the start of the…