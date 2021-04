Stiri pe aceeasi tema

- Fostul bancher de dreapta Guillermo Lasso il devanseaza cu peste 9% pe socialistul Andres Arauz, dupa al doilea tur al alegerilor prezidentiale desfasurate duminica in Ecuador, potrivit rezultatelor care acopera mai mult de jumatate din voturile numarate, a informat Consiliul national electoral (CNE),…

- Premierul Florin Cîtu evita sa spuna daca va candida sau nu la functia de presedinte al PNL, el sustinând ca se concentreaza pe activitatea de sef al Executivului, întrucât "o guvernare buna înseamna si lucruri bune pentru Partidul National Liberal". "Fara…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tanase, este nedumerit de propunerea la funcția de prim-ministru a lui Vladimir Golovatiuc, candidatul noii majoritați parlamentare. Acesta a ținut sa remarce faptul ca Golovatiuc este primul candidat la șefia Guvernului care nu cunoaște…

- Cristian Lazar, un avocat in varsta de 27 de ani, este noul presedinte interimar al PNL Simleu Silvaniei si candidatul organizatiei judetene a PNL la functia de primar al orasului, la alegerile locale partiale care vor avea loc in acest an. "Comitetul de Coordonare Local (CCL) al Partidului…

- Candidatul democrat Joe Biden a fost investit in funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii. Oponentul lui Donald Trump a devenit al 46-lea șef de stat al SUA, obținand un numar de voturi covarșitor in fața rivalului sau politic.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu transmis un mesaj prin care saluta preluarea mandatului de presedinte al SUA de catre Joe Biden. El a adaugat ca doreste ca parteneriatul Statelor Unite cu Romania sa fie extins si benefic ambelor parti.

- Ciprian Prisacaru este noul președinte al Asociației Județene de Fotbal Dambovița, dupa ce 71 de echipe l-au votat, din 105 Post-ul A fost ales viitorul președinte al Asociației Județene de Fotbal! Felicitari, Ciprian Prisacaru! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fotografia și semnalmentele fostului politician apar pe site-ul Poliției Romane, la rubrica “Persoane urmarite”, dupa ce a fost condamnat definitiv pentru corupție. Inainte sa intre pe lista urmariților generali, Zlotea a anunțat pe Facebook ca a plecat din Romania, ca a cerut statut de refugiat politic…