Nouazeci de oua de testoasa Luth, cea mai mare specie de broasca testoasa marina din lume, aflata pe cale de disparitie, au fost descoperite in Ecuador intr-o rezervatie naturala de pe coasta Oceanului Pacific, a anuntat joi Ministerul Mediului din aceasta tara, citat de AFP. In rezervatia Galera San Francisco din provincia Esmeraldas, situata la granita cu Columbia, "90 de oua au fost descoperite in cel de-al patrulea cuib de testoasa Luth (Dermochelys coriacea) repertorizat de la inceputul sezonului de cuibarit 2020-2021", a precizat ministerul ecuadorian intr-un comunicat. Alte cuiburi au fost…