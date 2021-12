Gita Gopinath estimeaza ca o varianta mai transmisibila a SARS-CoV-2, cum ar fi omicron, ar putea costa economia globala inca 5.300 de miliarde de dolari, in plus fata de pierderea actuala estimata de 12.500 de miliarde de dolari. Ea a vorbit la un eveniment organizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care cauta 23,4 miliarde de dolari pentru vaccinuri si alte instrumente impotriva pandemiei de Covid-19 prin Acceleratorul ACT (Access to COVID Tools), in coordonare cu GAVI Vaccine Alliance. ”Acum suntem in faza in care tarile din intreaga lume pur si simplu nu au spatiu pentru a mentine…