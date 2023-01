Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul recensamant al populației și locuințelor finalizat anul trecut a pus capat unei controversate probleme etinice din Romania, adica problema secuilor și a Ținutului Secuiesc. Ultimul recensamant realizat anul trecut de Institutul Național de Statistica (INS), ne precizeaza, negru pe alb, ca in…

- Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%, anunta vineri, Institutul National de Statistica (INS), precizand ca preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%, relateaza News.ro.

- Exporturile de cereale si preparate pe baza de cereale, in primele noua luni ale anului trecut, au atins aproape 3,78 miliarde euro, in crestere cu 41,2% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Varful a fost in martie, adica…

- Potrivit presedintelui UDMR, Hunor Kelemen, populatia maghiara din Romania depaseste net cifra de un milion, in conditiile in care aproape 2,5 milioane de cetateni nu si-au declarat nationalitatea la recensamantul din Romania, iar printre acestia proportia maghiarilor este sunt cu siguranta la fel ca…

- Ovidiu Puiu: Tranziție justa inseamna trecere la ceva mai bun, nu condamnare la saracie energetica! Conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistica (INS), in primele opt luni din 2022, Romania a importat 337.400 tep carbune net, cu 13,5% mai mult fața de cantitatea importata anul trecut…

- Intre iulie 2021 și iulie 2022 Romania a pierdut peste 100.000 de locuitori (echivalentul unui oraș ca Satu Mare sau Botoșani), potrivit datelor transmise vineri de Institutul Național de Statistica, cuprinzand populația dupa domiciliu - VEZI AICI PLANȘA