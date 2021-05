Trei consilieri judeteni, aflati in opozitie fata de majoritatea PSD-ALDE-PPU-PRO Romania, au demonstrat anumat sedinta de ieri, 24 mai, cand s-a ajuns la ”Diverse”. Primul care a intervenit a fost noul consilier PLUS, Laurentiu Gheorghe Cretu, care a cerut justificari legate de statul de functii al Spitalului Judetean de Urgente Neamt. “Conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1224 din 2010 , la SJU Neamt, in cadrul serviciului RUONS (Resurse Umane – n.r.), ar trebui sa avem 7 economisti maxim. Astazi avem cu 2 locuri mai mult decat limita admisa, conform numarului de paturi, adica 9. Va…