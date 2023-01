Economişti: Recesiunea din Marea Britanie din 2023 va fi aproape la fel de profundă ca cea din Rusia Goldman Sachs a prognozat in previziunile sale pentru 2023 o scadere de 1,2% a PIB-ului real al Regatului Unit in cursul acestui an, cu mult sub toate celelalte economii majore din G-10 (Grupul celor zece). Scaderea va fi urmata de o expansiune de 0,9% in 2024, anticipeaza banca. Declinul plaseaza Marea Britanie doar la o mica distanta fata de Rusia, despre care banca prevede o scadere de 1,3% in 2023, in conditiile razboiului din Ucraina si al sanctiunilor economice punitive din partea puterilor occidentale. Contractia economica din Rusia va fi urmata de o expansiune de 1,8% in 2024, sugereaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

